16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Телеведущему Кеосаяну хотят закрыть въезд на Украину

14:26, 28 января 2021 14
Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В МИД Украины хотят запретить въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Никоненко.

В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд на Украину, — написал он в Twitter.

Представитель МИД пояснил, что это связано с посещением телеведущим Донецка. Он добавил, что супруга Кеосаяна — главный редактор RT Маргарита Симоньян и руководитель радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, которые также прибыли в Донецк, «давно невъездные».

Украинские власти ещё в 2015 году создали чёрный список, в который вносят российских граждан, чья деятельность якобы угрожает нацбезопасности страны. Этот перечень регулярно расширяется.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Екатерина Шмакова, сыгравшая «митингующую белоруску» в шоу «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, извинилась за свою роль. Она заявила, что ей стыдно за нарушение собственной морали. Кеосаян ситуацию никак не прокомментировал.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео