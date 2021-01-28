Телеведущему Кеосаяну хотят закрыть въезд на Украину

Представитель МИД пояснил, что это связано с посещением телеведущим Донецка. Он добавил, что супруга Кеосаяна — главный редактор RT Маргарита Симоньян и руководитель радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, которые также прибыли в Донецк, «давно невъездные».
Украинские власти ещё в 2015 году создали чёрный список, в который вносят российских граждан, чья деятельность якобы угрожает нацбезопасности страны. Этот перечень регулярно расширяется.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Екатерина Шмакова, сыгравшая «митингующую белоруску» в шоу «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, извинилась за свою роль. Она заявила, что ей стыдно за нарушение собственной морали. Кеосаян ситуацию никак не прокомментировал.