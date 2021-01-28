Телеведущему Кеосаяну хотят закрыть въезд на Украину

https://static.news.ru/photo/4815cfc6-615e-11eb-a1eb-fa163e074e61_660.jpg Тигран Кеосаян Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В МИД Украины хотят запретить въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Никоненко.

В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд на Украину, — написал он в Twitter.

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Представитель МИД пояснил, что это связано с посещением телеведущим Донецка. Он добавил, что супруга Кеосаяна — главный редактор RT Маргарита Симоньян и руководитель радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, которые также прибыли в Донецк, «давно невъездные».

Украинские власти ещё в 2015 году создали чёрный список, в который вносят российских граждан, чья деятельность якобы угрожает нацбезопасности страны. Этот перечень регулярно расширяется.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Екатерина Шмакова, сыгравшая «митингующую белоруску» в шоу «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна, извинилась за свою роль. Она заявила, что ей стыдно за нарушение собственной морали. Кеосаян ситуацию никак не прокомментировал.