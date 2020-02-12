https://static.news.ru/photo/930e26c6-4db5-11ea-9148-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, танцующим в ночном клубе, появилось в Интернете. Ролик был записан до его вступления в должность.

Кадры были опубликованы на YouTube, но изначально они были сняты для социальной сети TikTok. На изображении заметен как сам Зеленский, так и женщина, похожая на его жену Елену.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что как глава государства хочет победить бедность и войти в историю, а не разбогатеть. Президент назвал себя «топ-менеджером страны», которого нанял украинский народ, и пообещал отчитываться об эффективности своей работы.