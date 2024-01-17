Санду запросила перенос сроков назначения даты выборов

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду направила парламенту запрос на внесение поправок в положение избирательного кодекса. Она попросила сдвинуть сроки назначения даты выборов для предсказуемости избирательного процесса, говорится в письме, опубликованном на сайте органа.

Для предсказуемости избирательного процесса, организации и проведения свободных, корректных и прозрачных выборов дату голосования необходимо назначить не ранее чем за 90 дней до дня выборов, — сказано в обращении.

Она также не одобрила поправки, которые были приняты законодателями в декабре прошлого года, и отправила закон на пересмотр. В прежней формулировке говорилось, что голосование назначается «не позднее чем за 90 дней до дня выборов».

Ранее в Молдавии резко выросло число россиян, желающих получить гражданство республики, сообщало Reuters. Агентство отмечает, что власти страны испытывают сложности из-за этого. Резкий рост соответствующих запросов привел к тому, что молдавское Госагентство по вопросам гражданства попросило правительство увеличить срок рассмотрения заявлений. В ведомстве заявили, что теперь он может составить не 20 дней, а полгода.

Тем временем президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Согласно указу, иностранные граждане этих стран, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство России вне зависимости от срока их проживания в РФ.