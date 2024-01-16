В Молдавии ужаснулись потоку россиян на получение гражданства В Молдавии заявили о резком росте запросов на получение гражданства от россиян

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В Молдавии резко выросло число россиян, желающих получить гражданство республики, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что власти страны испытывают сложности из-за этого.

Резкий рост соответствующих запросов привел к тому, что молдавское Госагентство по вопросам гражданства попросило правительство увеличить срок рассмотрения заявлений. В ведомстве заявили, что теперь он может составить не 20 дней, а полгода.

В ведомстве также уточнили, что 70% всех заявителей составляют граждане России, еще 20% — украинцы. Саму динамику в агентстве объяснили геополитической ситуацией в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Согласно опубликованному на сайте Кремля указу, иностранные граждане этих стран, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство России вне зависимости от срока их проживания в РФ.

Президент Молдавии Майя Санду назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности республики. Также, по ее словам, Кишинев «покончил с энергетической зависимостью» от Москвы. При этом Национальное бюро статистики в среду сообщило, что русский как язык обучения выбрал для себя каждый пятый школьник Молдавии.