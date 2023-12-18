Путин упростил получение паспорта России для граждан трех стран Путин упростил получение паспорта для граждан Казахстана, Молдавии и Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Согласно опубликованному на сайте Кремля указу, иностранные граждане этих стран, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство России, вне зависимости от срока их проживания в России.

С заявлением о приеме в гражданство России вправе обратиться постоянно проживающие в России (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью: а) граждане Республики Белоруссия — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ; б) граждане Республики Казахстан и Республики Молдова — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15, — говорится в указе.

Таким образом для граждан Белоруссии отменены требования по знанию русского языка, а также стали необязательными условия пятилетнего проживания в России перед подачей заявления на гражданство, а также требования по знанию истории и законов страны. Отмечается, что изменения призваны упростить и ускорить процесс получения гражданства России для указанных категорий иностранных граждан.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал как можно скорее создать государственный орган, занимающийся работой с мигрантами. По его мнению, орган, о создании которого говорил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, должен заниматься интеграцией приезжих в российское общественное пространство.