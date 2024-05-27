Сырский разрешил французским военным работать на Украине Сырский дал доступ французским инструкторам в учебные центра на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам готовить украинских военнослужащих на Украине, следует из сообщения, опубликованного в его Telegram-канале. Он выразил надежду, что к инициативе Парижа присоединятся и другие западные партнеры Украины.

Приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мной уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом, — заявил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их тела обратно. Таким образом она ответила на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, рассказавшей о таких командировках.

Британское издание Sun подтвердило, что Вооруженные силы России уничтожили несколько баз, где военнослужащих украинской армии обучали наемники из других стран. Газета рассказала об одном из таких секретных объектов в Харьковской области.

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что союзники по Альянсу постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что этот шаг еще больше размоет красные линии и способен непосредственно вовлечь США и Европу в вооруженный конфликт.