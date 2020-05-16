Свободное перемещение между Италией и ЕС возобновится 3 июня

Свободно выехать из Италии в Евросоюз и въехать в страну можно будет с 3 июня. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
В эфире канала Rai News 24 он
Передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию можно будет с 3 июня, — сказал Конте.
В Италии за сутки скончались 153 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Таким образом, количество смертей от коронавируса с начала эпидемии достигло 31 763.
Кривая заражений также постоянно снижается в течение нескольких недель. За сутки обнаружено 875 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 224 760.
Как писал NEWS.ru, ранее администрация приходов Московского патриархата в Италии сообщила о возобновлении службы с участием прихожан с 18 мая.
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