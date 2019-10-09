Очевидец инцидента в городе Галле на востоке Германии описал злоумышленника, устроившего в стрельбу. По его словам, преступник выглядел как полицейский.
Он был одет как полицейский, в полном боевом снаряжении, — цитирует очевидца
Die Welt.
По словам свидетеля инцидента, злоумышленник был в каске, он подошёл к закусочной и кинул в неё некий предмет, похожий на гранату. Затем произвёл как минимум один выстрел.
Как пишет
Как писал News.ru, 9 сентября неизвестные открыли стрельбу в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты. Позднее стало известно, что один из стрелков совершил нападение на турецкое кафе.
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