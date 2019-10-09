https://static.news.ru/photo/438d7e80-eaaf-11e9-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Очевидец инцидента в городе Галле на востоке Германии описал злоумышленника, устроившего в стрельбу. По его словам, преступник выглядел как полицейский.

Он был одет как полицейский, в полном боевом снаряжении, — цитирует очевидца Die Welt .

По словам свидетеля инцидента, злоумышленник был в каске, он подошёл к закусочной и кинул в неё некий предмет, похожий на гранату. Затем произвёл как минимум один выстрел.

Как пишет Bild , инцидент произошёл после стрельбы недалеко от синагоги, в которой в момент ЧП было 70–80 человек. Они собрались, чтобы отметить еврейский праздник Йом Кипур.

Как писал News.ru, 9 сентября неизвестные открыли стрельбу в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт Германии. Как минимум два человека были убиты. Позднее стало известно, что один из стрелков совершил нападение на турецкое кафе.