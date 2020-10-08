Супруга Шредера обвинила Bild в травле и клевете после интервью с Навальным

https://static.news.ru/photo/067b4aca-0973-11eb-9c7c-fa163e074e61_660.jpg Ким Со Ён и Герхард Шредер Фото: Frederic Kern/www.imago-images.de/Global Look Press

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер обвинила газету Bild в клевете и травле после публикации интервью российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он раскритиковал немецкого политика.

Я из Южной Кореи. Мы добились в ней демократии и правового государства. Германия — моя вторая родина с настоящей демократией. Это значит, что люди могут придерживаться разных взглядов и публично чётко их высказывать. То, что устроила медиакорпорация Springer с моим мужем, не имеет ничего общего с демократией и свободой мнений, а скорее с клеветой и травлей, — цитирует РИА Новости Ким-Шредер.

По её словам, она возмущена и расстроена случившимся. Супруга экс-канцлера также выразила сожаление по поводу того, что другие СМИ распространяют заявления Навального из интервью.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что примет «юридические» меры против медиаконцерна Axel Springer SE, владеющего газетой Bild. Именно этот немецкий таблоид опубликовал критические высказывания оппозиционера Алексея Навального в адрес председателя совета директоров «Роснефти», не дав тому возможности высказать своё мнение.

Навальный в интервью Bild обвинил Шрёдера в получении «тайных платежей» от российских властей, не предоставив при этом никаких доказательств, он лишь отметил, что высказывает личное мнение.

Экс-канцлер добавил, что публикации серьёзно нарушили его «личные права», поэтому юридически он будет преследовать не только Bild и bild.de, но и те СМИ, которые повторят «эти фальшивые заявления».

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.