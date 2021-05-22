Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке СП-2 в водах Германии

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут зарегистрировать в Европе до конца июня. Об этом ТАСС заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

По словам чиновника, со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA) нет никаких проблем для регистрации, если есть вся необходимая документация и доказательная база. Как пояснил Бартоло, регистрация препарата произойдёт в...