Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке СП-2 в водах Германии

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжило работы по строительству двухкилометрового участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream 2 AG.
Как отмечается, «Фортуна» продолжила работу после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка. Согласно заявлению ведомства, пока разрешено только уложить трубы на морское дно, сами монтажные работы могут начаться позднее - в самом конце мая.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram