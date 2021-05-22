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Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке СП-2 в водах Германии

14:21, 23 мая 2021

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» продолжило работы по строительству двухкилометрового участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream 2 AG.

Как отмечается, «Фортуна» продолжила работу после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка. Согласно заявлению ведомства, пока разрешено только уложить трубы на морское дно, сами монтажные работы могут начаться позднее - в самом конце мая.

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