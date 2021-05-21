Госдеп не сдаётся: США ввели санкции по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/ba43d8f2-ba75-11eb-b96f-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Минфин США объявил о включении в санкционный список по проекту «Северный поток — 2» ряда российских компаний и судов, сообщает РИА Новости.

Под ограничения попали 13 судов России, среди которых значатся «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев». Все они упоминались в «санкционном» докладе Госдепартамента США, который 19 мая был представлен конгрессу.

Также ограничения затронут Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», «Коксохимтранс» и «Мортранссервис». Они тоже были в том списке Госдепартамента.

При этом Минфин указал, что разрешаются операции с «Морспасслужбой», которые не связаны со строительством «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Ранее стало известно, что решение президента США Джо Байдена об отказе от некоторых санкций против проекта «Северный поток — 2» неправильно поняли. На самом деле борьба вокруг газопровода только усиливается, указало немецкое издание Die Welt. Автор публикации утверждает, что отношение Белого дома к проекту не изменилось, хотя и выведена из-под санкционного удара компания — оператор «Северного потока — 2».