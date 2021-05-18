В ФРГ сообщили, от чего зависит завершение «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/14f77f22-b7da-11eb-99cb-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Вопрос достройки «Северного потока — 2» зависит лишь от скорости укладки труб, все соглашения со стороны регуляторов уже имеются в наличии. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, передаёт ТАСС.

Проблемы, которые сейчас есть, заключаются не в отсутствии соглашений. Сейчас не достроено совсем немного, и завершение проекта зависит от того, как быстро пройдут работы по прокладке, — заявил Альтмайер в видеообращении к участникам германо-российской конференции «Потсдамские встречи».

При этом прогнозировать дату окончания строительства трубопровода он отказался.

Ранее генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что для завершения проекта «Северный поток — 2» осталось построить около 80 км трубопровода. Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны поддержат завершение проекта безотносительно санкций США. Достройку газопровода также считают необходимой для Минэкономики ФРГ, поскольку добыча сырья в Европе стремительно сокращается.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.