Суд в Польше разрешил арестовать судью, запросившего убежище в Белоруссии Суд в Польше дал разрешение на арест уехавшего в Белоруссию судьи Шмидта

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Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши удовлетворил ходатайство прокурора о лишении иммунитета и аресте варшавского судьи Томаша Шмидта, уехавшего в Белоруссию, сообщает пресс-служба Национальной прокуратуры республики. Его подозревают в шпионаже в пользу иностранных разведывательных служб.

Дисциплинарный суд при Высшем административном суде сегодня (9 мая 2024 года. — NEWS.ru) рассмотрел прошение прокурора и дал согласие на привлечение Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и заключение под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что в Польше начали расследование в отношении Шмидта, который попросил политического убежища в Белоруссии. По его словам, контрольные процедуры проводят для проверки доступа Шмидта к секретным данным из-за его должностных обязанностей. Параллельно с этим польская прокуратура начала расследование по подозрению в шпионаже.

Шмидт обратился за политическим убежищем в Белоруссии 6 мая на пресс-конференции в Минске, выразив несогласие с политикой польских властей. Он также обратился к президенту Белоруссии с просьбой о защите, считая возвращение в Польшу невозможным из-за опасности для жизни. В ответ на заявление судьи глава польского МИД назвал его предателем.

Сам Шмидт заявил, что польские власти собираются направить в республику наемных убийц, чтобы устранить его. По его словам, он протестует против политики Варшавы.