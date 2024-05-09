Сбежавший в Белоруссию польский судья рассказал о наемных убийцах Судья Шмидт: Польша планирует переправить через границу наемных убийц

Фото: t.me/Tomasz_Szmydt*

Томаш Шмидт

Уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт заявил в своем Telegram-канале, что польские власти собираются направить в республику наемных убийц, чтобы устранить его. Так он прокомментировал решение Высшего административного суда Польши о снятии с него юридического иммунитета.

Я не нарушил ни одного закона, действующего в РП (Республике Польша. — NEWS.ru) или ЕС. Кроме того, вы уже планируете переправить через границу наемных убийц, обученных службами РП, — написал Шмидт.

Шмидт уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы. На родине против него начали расследование по подозрению в шпионаже. 6 мая на пресс-конференции в Минске судя попросил о политическом убежище. Также в обращении к президенту республики Александру Лукашенко он указал, что его возвращение в Польшу невозможно из-за угрозы жизни.

Судья отмечал, что в случае возвращения на родину ему может грозить физическое устранение. Он заявил, что у западных спецслужб не будет возможности навредить ему, если он останется на территории Белоруссии. Шмидт утверждает, что неоднократно получал угрозы — как по телефону, так и при личном контакте. По его словам, незнакомые ему люди предупреждали его об опасности и советовали сбежать в Канаду или Великобританию. Учитывая все риски и опасаясь за свою жизнь, он решился на бегство.