В Польше возбудили дело о шпионаже в отношении экс-судьи Шмидта

Фото: t.me/Tomasz_Szmydt*

Томаш Шмидт

Спецслужбы Польши начали расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который попросил политическое убежище в Белоруссии, написал пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Яцек Добжиньский в соцсети X. По его словам, контрольные процедуры проводят для проверки доступа Шмидта к секретным данным из-за его должностных обязанностей. Параллельно с этим, польская прокуратура начала расследование по подозрению в шпионаже.

Шмидт обратился за убежищем в Белоруссии 6 мая на пресс-конференции в Минске, выразив несогласие с политикой польских властей. Он также обратился к президенту Белоруссии с просьбой о защите, считая возвращение в Польшу невозможным из-за безопасности. В ответ на заявление судьи, глава польского МИД назвал его предателем.

Ранее бежавший из Польши в Белоруссию судья Томаш Шмидт заявил, что в случае возвращения на родину ему может грозить даже физическое устранение. Он заявил, что у западных спецслужб не будет возможности навредить ему, если он останется на территории Белоруссии.

По словам Шмидта, он не раз получал угрозы, причем как по телефону, так и при личном контакте. Он уточнил, что незнакомые ему люди предупреждали его об опасности и советовали сбежать в Канаду или Великобританию. Судья добавил, что такая ситуация повторялась несколько раз. Оценив все эти риски и опасаясь за свою жизнь, Шмидт решился на бегство.