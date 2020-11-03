Суд по делу о сбитом Boeing направил в РФ запросы по выводам «Алмаз-Антея»

https://static.news.ru/photo/712cf1ae-1dda-11eb-9014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Нидерландский суд направил в Россию несколько запросов по докладам компании «Алмаз-Антей» в рамках дела о сбитом на востоке Украины в 2014 году самолёте Boeing, следовавшем рейсом MH17, рассказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Следственный судья инициировал ряд процессов по назначению экспертов, в частности в отношении исследований изображений и звука. Что касается экспертов «Алмаз-Антея», следственный судья направил ряд запросов России. Россия в ответ запросила перевести отчёты. Это было сделано, и мы направили их российской стороне. Сейчас мы ожидаем ответа, — отметил он.

По его словам, муж принимает к сведению отчёты следственного судьи. При этом расследование ещё не завершено, передаёт РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Журналисты проекта Bellingcat сообщали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной.

Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Как писал NEWS.ru, в российском МИД 15 октября сообщили, что РФ отказывается от трёхсторонних консультаций по крушению MH17. При этом Россия продолжит взаимодействие с Нидерландами по MH17 в других форматах.