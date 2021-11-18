Суд Дании оставил в силе приговор осуждённому за шпионаж учёному из РФ

Российский учёный Алексей Никифоров останется в датской тюрьме. Такое решение принял апелляционный суд западной Дании, который оставил в силе приговор окружного суда. Россиянин приговорён к трём годам заключения по обвинению в шпионаже, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд западной Дании вынес решение по апелляции, в которой 36-летнему гражданину России было предъявлено обвинение в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса. Апелляционный суд единогласным решением оставил в силе решение окружного суда по вопросу о виновности и трёхлетнему тюремному заключению, — сообщается в пресс-релизе.

Учёный был признан виновным судом города Ольборг в мае 2021 года. По данным обвинения, он в течение нескольких лет занимался сбором информации в Техническом университете Дании, а также в компаниях Северной Ютландии. Впоследствии мужчина якобы передавал полученную информацию российской разведывательной службе.

Ранее отменить сделанное признание вины попытался приговорённый к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ бывший спецназовец США Питер Рафаль Дзибински-Деббинс. 14 мая суд в американской Виргинии вынес экс-спецназовцу приговор. При этом в ходе слушаний Дзибински-Деббинс извинился за то, что сделал, и сообщил, что просто стал «жертвой российской разведки».

Находясь в тюрьме, он подал рукописное ходатайство, попросив отозвать признание своей вины. Причин решения он не назвал.