Страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт RaHDit: страны Прибалтики могут депортировать украинцев для отправки на фронт

Фото: МО Украины

Украинских граждан, достигших призывного возраста и прибывших в страны Прибалтики после начала проведения спецоперации, могут депортировать на родину для участия в боевых действиях, заявил в беседе с РИА Новости представитель хакерской группы RaHDit. По его словам, на сайте Министерства внутренних дел Литвы есть специальная папка, в которой содержится информация обо всех украинцах, приехавших в страну за последние полтора года.

Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину, — заявили в хакерской группе.

Представитель RaHDit подчеркнул, что об этой информации было известно уже давно, а российские хакеры только подтвердили эти сведения.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Варшава начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста. По его информации, всех украинцев, прибывающих в страну, пробивают по специальной базе, в которой содержится информация, преследуется ли гражданин прокуратурой или нет. В Главном управлении пограничной службы Польши отметили, что за последнее время на территорию страны въехало около 3 млн граждан Украины.