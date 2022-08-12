Страны ЕС хотят смягчить санкции по экспорту российского продовольствия

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ряд стран Евросоюза хочет смягчить санкции, которые касаются экспорта российского продовольствия. Об этом заявил евродепутат Тьерри Мариани, пишут «Известия».

Страны Западной Европы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее справиться с разрушением сельскохозяйственных рынков, но помешать этому может Прибалтика. Евродепутат считает, что страны Балтии могут выступить против смягчения санкций.

Как и во многих вопросах, я думаю, что трудность будет заключаться в необходимости принять решение всеми 27 членами Евросоюза консенсусом <...>. Польша или Прибалтика обязательно заблокируют подобные решения, — говорит Мариани.

Представители России, Турции и ООН 22 июля подписали меморандум о необходимости снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Несмотря на это, российское продовольствие до сих пор не может свободно поступать на мировой рынок.

ООН уже направила западному бизнесу разъяснения по экспорту российского продовольствия в условиях санкций. Россия, в свою очередь, надеется, что Запад создаст условия, необходимые для поступления на мировой рынок российских продовольствия и удобрений.

Ранее стали известны детали «продуктовой сделки». Руководство по её исполнению запрещает военным приближаться к судам, идущим с продовольствием с Украины, ближе, чем на десять морских миль (18,5 км). Такая буферная зона дополнительно защищает суда, идущие по гуманитарному коридору.