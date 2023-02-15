Украинские СМИ рассказали о применении Киевом воздушных шаров с 2022 года «Страна.ua»: Украина запускала воздушные шары для дезориентации российской ПВО еще в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ еще в прошлом году начали использовать воздушные шары для того, чтобы провоцировать системы противовоздушной обороны российской армии, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на анонимный источник в украинской армии. Уже после, по словам инсайдера, эту практику переняли у Киева.

Украина еще в прошлом году первая начала применять эти шары. Мы запускали шары над их территорией. <...> Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра, и главная задача которого — дезориентировать ПВО. Радары воспринимают этот шар как металлический объект и реагируют на него, — рассказывает источник.

Инсайдер из ВСУ также утверждает, что российские ПВО в районе Ростова-на-Дону однажды среагировали на запуск. Официального подтверждения этой информации нет.

15 февраля представитель ВВС Украины Юрий Игнат обвинил Россию в запуске шаров с радиолокационными уголковыми отражателями в качестве ложных целей для истощения и отвлечения ПВО. По его словам, Украина не будет сбивать такие цели.

Ранее главы Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что сроки контрнаступления ВСУ во многом зависят от времени обучения работе с новой техникой. Решения о возможном наступлении принимает Генштаб Украины, подчеркнул министр.