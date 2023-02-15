На Украине обвинили Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО

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Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Киев» заявил, что воздушные шары с радиолокационными отражателями, замеченные над Киевской областью, были запущенны Россией для отвлечения украинской ПВО. По его словам, Украина не будет сбивать такие цели.

Эти дедовские методы, которые враг сейчас применяет — это не зонд, не аэростат, это просто воздушный шар, который несет кусок металла. <...> Для чего делают: хотят, чтобы по ним «работали», используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО, как в боекомплекте, так и рассеивать ее внимание. А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать, — заявил Игнат.

Он предположил, что взрывы и следы ракет, которые заметили жители Киевской области были направлены против целей, прикрываемых шарами.

Ранее сообщалось, что представители североамериканского командования ПВО (NORAD) отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо рассказал, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.