Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфликтам и к сотрудничеству с РФ

https://static.news.ru/photo/4cd3fd8a-7036-11eb-85a9-96000091f725_660.jpg Фото: Omer Messinger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический альянс открыт к сотрудничеству с Россией и в то же время при необходимости готов к конфронтации с Москвой, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Я верю, что необходимо направить властям России чёткий сигнал: если они хотят конфронтации, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем этому рады, — заявил глава НАТО в интервью испанскому изданию El Mundo.

При этом Столтенберг подчеркнул, что не видит противоречий в том, чтобы сдерживать Россию и в то же время поддерживать с Москвой конструктивный диалог.

Даже если мы не верим в возможность улучшения отношений с Россией, нам необходимо поддерживать диалог, чтобы сохранить необходимые связи и отношения, — добавил генсек.

Ранее NEWS.ru писал, что в НАТО могут увеличить финансирование военной активности Альянса у границ с Россией. Соответствующую инициативу обсудят министры обороны НАТО на видеоконференции 17–18 февраля.