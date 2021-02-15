Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфликтам и к сотрудничеству с РФ

Североатлантический альянс открыт к сотрудничеству с Россией и в то же время при необходимости готов к конфронтации с Москвой, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Я верю, что необходимо направить властям России чёткий сигнал: если они хотят конфронтации, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем этому рады, — заявил глава НАТО в интервью испанскому изданию El Mundo.
При этом Столтенберг подчеркнул, что не видит противоречий в том, чтобы сдерживать Россию и в то же время поддерживать с Москвой конструктивный диалог.
Даже если мы не верим в возможность улучшения отношений с Россией, нам необходимо поддерживать диалог, чтобы сохранить необходимые связи и отношения, — добавил генсек.
Ранее NEWS.ru писал, что в НАТО могут увеличить финансирование военной активности Альянса у границ с Россией. Соответствующую инициативу обсудят министры обороны НАТО на видеоконференции 17–18 февраля.