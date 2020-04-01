https://static.news.ru/photo/61f18644-7413-11ea-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow/flickr.com

Североатлантический альянс сохраняет способность к проведению военных операций, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе первой в истории военно-политического блока видеоконференции.

Генсек подчеркнул, что Альянс наблюдает за существенным присутствием России в Северном море.

Мы откорректировали проведение некоторых военных учений, некоторые отменили. Но это не подрывает нашу операционную готовность, — отметил Столтенберг.

Он пояснил, что военнослужащие продолжат патрулировать воздушное пространство и моря, так как их присутствие необходимо не только на земле.

Генсек НАТО сообщил, что страны Альянса не допустят, чтобы глобальный эпидемиологический кризис угрожал безопасности в мире, писал NEWS.ru.