https://static.news.ru/photo/5b9f5790-3aa1-11ea-af0b-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Юлія Тимошенко/facebook.com

Высказывание лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса «ликвидации» Украины связано с её возрастом и утратой влияния олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил украинский политолог Олег Соскин.

Юлия Тимошенко никак не может восстановить свой электорат, который у неё был. Самой партии фактически нет, есть только Тимошенко. Ещё один фактор — годы берут своё. Это сказывается на ресурсе Тимошенко: эмоциональном, психическом и интеллектуальном. К тому же она никогда не обладала стратегическим мышлением, отсюда такие высказывания, — цитирует эксперта НСН.

Он добавил, что резкие заявления Тимошенко делает также из-за того, что ей перекрывают финансирование: у связанного с ней олигарха Игоря Коломойского сейчас очень сложная ситуация как на Украине, так и в России, Израиле и США.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По её словам, страна уже давно попала под внешнее «кураторство» из-за чего её «все используют, как хотят». Тимошенко считает, что от властей зависит, изменится ли ситуация или Украина лишится ресурсов и собственности.