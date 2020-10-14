Старейший политик ФРГ жёстко высказался о подоплёке дела Навального

https://static.news.ru/photo/ff0056a8-0e2e-11eb-9762-fa163e074e61_660.jpg Вилли Виммер Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Возможное решение принять санкции против ряда российских лиц из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным «воняет до неба». Об этом заявил бывший статс-секретарь Минобороны ФРГ Вилли Виммер.

Таким образом германский политик прокомментировал ситуацию о введении ограничительных мер проекту «Стена Сосновского», сообщил в Telegram-канале политолог и журналист Александр Сосновский.

Впечатление создаётся, что это решение было принято ещё до того, как Навальный полетел в Томск, — цитирует Виммера «Царьград».

По мнению бывшего статс-секретаря, такие действия Берлина уничтожают веру в «правовые основы немецкого государства». По мнению Виммера, кто-то «дирижировал этим оркестром».

Санкции могут коснуться первого замглавы кремлёвской администрации Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, полпреда президента в Сибирском округе Сергея Меняйло, начальника управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны.

Ранее немецкое агентство dpa сообщало, что ограничения введут против российского НИИ органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), а индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Как писал NEWS.ru, ранее контрразведка Великобритании включила Россию в число угроз для страны.