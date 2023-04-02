Стало известно, в каком случае Запад откажется от поддержки Украины AP: Запад перестанет помогать Украине при отсутствии прогресса в конфликте с Россией

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Власти западных стран могут перестать поддерживать Украину в том случае, если ВСУ не добьются прогресса на фронте с предоставленным им вооружением, сообщает The Associated Press. По мнению директора программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Джеймса Никси, вероятность такого развития событий очень высока.

Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники, — говорится в публикации.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что оборона Вооруженными силами Украины Артемовска практически пала. По его словам, до украинских подразделений невозможно добраться, чтобы пополнить запасы, и, возможно, большая часть бойцов ВСУ уже сложила оружие.

Агентство Bloomberg сообщило, что Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за массовых поставок зерна. По данным американских журналистов, фермеры из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии столкнулись с финансовыми проблемами на фоне резко упавших цен на зерно, вызванных притоком украинской продукции. Агентство отмечает, что в восточной части Евросоюза усомнились в продолжении поддержки Украины.