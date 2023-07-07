Стало известно, сколько французов воюют за ВСУ RTL: на стороне ВСУ воюют 100 французов

Фото: Министерство обороны Украины

В военном столкновении Украины и России на стороне ВСУ воюют 100 французов, сообщает RTL. По информации портала, во время начала конфликта на Украину отправились около 800 бойцов из Франции, однако спустя некоторое время многие из них вернулись обратно.

По данным RTL, большинство французов, которые отправлялись в зону военной операции на Украину, являлись добровольцами. Многие военные возвращались домой спустя несколько дней после отъезда, за что их прозывали «бойцами TikTok». Некоторые другие солдаты вновь возвращались в зону военного конфликта, сейчас же за ВСУ сражаются 100 французов.

Авторы публикации утверждают, что украинское руководство проводит строгий набор иностранцев в ряды ВСУ, требуя от новобранца опыта участия в боевых действиях, умения обращаться с оружием, а также наличия военной подготовки. За службу в ВСУ платят около €500 в месяц, за участие в боях на передовой — до €3000, говорится в материале. При этом большинству добровольцев приходится самостоятельно покупать экипировку и даже автомобили.

Ранее в зоне проведения военной операции на Украине был убит 46-летний француз Гастон Бессон, являющийся одним из создателей Украинского интернационального легиона. О смерти Бессона стало известно из публикации в Сети, сделанной его сослуживцем.