Погиб один из главных рекрутеров иностранных наемников для Украины Погиб один из ключевых рекрутеров иностранных наемников для ВСУ Украины Бессон

Фото: Соцсети

Гастон Бессон

В зоне проведения спецоперации на Украине был убит 46-летний француз Гастон Бессон, являющийся одним из создателей Украинского интернационального легиона. О его гибели сообщил сослуживец в соцсети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

«Российская газета» пишет, что Бессон выполнял роль одного из ключевых вербовщиков иностранных бойцов для Украины. Его подразделение состояло в основном из европейских неонацистов и подчинялось батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Француз имел большой опыт ведения боевых действий. В июле он рассказал итальянской газете Il Giornale, что в молодости служил во французских десантных войсках и спецназе, был участником боестолкновений в Хорватии, Боснии, Бирме, Лаосе, Суринаме. В ходе югославского конфликта Бессон руководил подразделением из 500 бойцов, приехавших из Франции, Англии, Германии, Ирландии и Италии.

Ранее стало известно о гибели польского наемника, вступившего в ряды украинских войск после начала спецоперации. Он был убит 10 ноября на границе Харьковской области и ЛНР. Наемник входил в состав Иностранного легиона и участвовал в разведывательных операциях украинских войск.

Также ранее стало известно о гибели наемника из Великобритании Саймона Лингарда, воевавшего на стороне ВСУ. Он стал третьим британским наемником, погибшим в ходе СВО. Украинские военные предложили омощь в доставке тела боевика на родину.