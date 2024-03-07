Стало известно, почему Шольц замешкался с помощью Украине Politico: Шольц боится передавать ВСУ Taurus и хочет прослыть «канцлером мира»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался отправлять крылатые ракеты Taurus Украине из-за «укоренившегося страха» перед Россией, заявил журналист Politico Мэтью Карничниг. По его мнению, Шольц хочет снискать славу «канцлера мира» и в конечном итоге подвести Киев к переговорам с Москвой.

Канцлером Германии движет глубоко укоренившийся страх перед Россией и желание прослыть «канцлером мира». <...> Нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины предполагает, что его конечная цель состоит в том, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры скорее раньше, чем позже, — отметил Карничниг.

Журналист также обратил внимание, что в немецком обществе по-прежнему сильны воспоминания о разрушительных войнах XX века, которые Германия вела против России. Как подчеркнул Карничниг, оба раза конфликты обернулись катастрофическими последствиями, поэтому сегодня Берлин опасается прямого военного столкновения с Москвой.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии страны (СДПГ) в бундестаге Нильс Шмид допустил, что Олаф Шольц может пересмотреть свой отказ от поставок Киеву крылатых ракет Taurus. По его словам, единственной красной линией для канцлера является участие Германии и НАТО в конфликте.

Вместе с тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять Киеву Taurus. По его словам, то, что говорит канцлер, куда важнее того, что «якобы говорят некоторые военные».