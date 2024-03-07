В Венгрии оценили решение Шольца не отправлять на Украину Taurus Сийярто назвал разумным решение Шольца не отправлять на Украину Taurus

Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, отказавшись поставлять Киеву ракеты Taurus, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, то, что говорит канцлер, куда важнее того, что «якобы говорят некоторые военные».

Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа «Taurus» Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение, — сказал Сийрято.

Ранее политолог Александр Рар предположил, что Шольц на фоне утечки разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту продолжит уверять, что ракеты Taurus не будут поставлены Украине. При этом в противовес позиции Шольца будет действовать «правая элита» Германии, которая уверена в способности Taurus изменить ход событий в рамках спецоперации и вернуть Украине преимущество на поле боя. Сложившаяся ситуация указывает на то, что конфликт далек от завершения, подчеркнул аналитик.

До этого обозреватель Politico Мэтью Карничниг констатировал, что публикация записи разговоров немецких военных оставила Шольца «в дураках». По его мнению, «мастерская операция» президента России Владимира Путина показала его превосходство.