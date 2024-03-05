«В душе разведчик»: на Западе восхитились «операцией Путина» против Шольца Politico: утечка разговоров военных ФРГ оставила Шольца «в дураках»

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Публикация записи разговоров немецких военных об ударах по Крымскому мосту оставила канцлера ФРГ Олафа Шольца «в дураках», считает обозреватель Politico Мэтью Карничниг. Он отметил, что «мастерская операция» президента России Владимира Путина показала его превосходство.

После стольких лет в качестве российского лидера Путин все еще остается разведчиком в душе, — заявил Карничниг.

Он добавил, что ничего из сказанного на записи не является манипуляцией и именно этот факт наделяет запись такой силой. По его словам, это просто раскрытие информации, а не дезинформирование.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее появилась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают удары по Крымскому мосту, в том числе с использованием ракет Taurus. Она также обнародовала разговор в Сети. По словам Симоньян, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники Центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

Минобороны Германии, в свою очередь, подтвердило подлинность обнародованных записей. Глава ведомства Борис Писториус отметил, что в них не велась речь о конкретной атаке, а лишь обсуждались возможные варианты развития событий. Разговор также не означает «зеленого света» в вопросе передачи Украине ракет Taurus.