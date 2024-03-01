Симоньян назвала имена военных ФРГ, обсуждавших удары по Крымскому мосту Симоньян: беседу об ударе по Крымскому мосту вел инспектор BBC ФРГ Инго Герхартц

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Инспектор BBC ФРГ Инго Герхартц

Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскрыла имена офицеров бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост. В своем Telegram-канале она уточнила, что разговор вели начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц. Кроме того, в беседе принимали участие сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

К сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет, — прокомментировала Симоньян.

Ранее Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, поинтересовалась, что об этом разговоре думает ее немецкая коллега Анналена Бербок. Она отметила, что у немецкой прессы появился шанс доказать свою независимость и задать вопросы властям ФРГ.