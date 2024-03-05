Стало известно, кто требует от Шольца поставки ракет Taurus на Украину Политолог Рар: правая элита в ФРГ требует от Шольца поставить ВСУ ракеты Taurus

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне утечки разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту продолжит уверять, что ракеты Taurus не будут поставлены Украине, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. Он подчеркнул, что в противовес позиции Шольца будет действовать «правая элита» Германии.

В Германии нужно провести четкое расследование сложившейся ситуации. Я уверен, Шольц будет еще раз твердо уверять, что ракеты Taurus поставлять Украине не будет. В то же самое время давление на него со стороны других политических сил будет все расти и расти, — заявил Рар.

Политолог отметил, что «правая элита» ФРГ уверена в способности Taurus изменить ход событий в рамках спецоперации и вернуть Украине преимущество на поле боя. Сложившаяся ситуация указывает на то, что конфликт далек от завершения, подчеркнул он.

Вместе с тем Рар заявил, что политический скандал в Германии в первую очередь выгоден России. Он добавил, что в ФРГ идет выяснение обстоятельств, как такая прослушка или слив информации могли произойти.

Как могут немецкие военные, зная о серьезности ситуации на Украине, так откровенно разговаривать по якобы незащищенной связи. Высшее немецкое руководство это не на шутку обеспокоило, — резюмировал собеседник.

Ранее обозреватель Politico Мэтью Карничниг заявил, что публикация записи разговоров немецких военных оставила Шольца «в дураках». По его мнению, «мастерская операция» президента России Владимира Путина показала его превосходство.