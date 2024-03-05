В Германии не исключили, что Шольц решится отправить Киеву ракеты Taurus СДПГ: Шольц может пересмотреть отказ от поставок Киеву крылатых ракет Taurus

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц может пересмотреть свой отказ от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, считает внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии страны (СДПГ) в бундестаге Нильс Шмид. По его словам, которые приводит ТАСС, единственной красной линией для канцлера является участие Германии и НАТО в конфликте.

Технические, конституционные и стратегические препятствия выше, чем в случае с другими системами вооружений. Однако это не исключает возможности того, что правительство придет к другой оценке в будущем и примет решение о поставке [крылатых ракет Taurus], — сказал Шмид.

Ранее британская газета Guardian сообщила, что Лондон усилил давление на Шольца с требованием передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Случилось это несмотря на утечку секретной информации из «Люфтваффе». Как заявили инсайдеры издания из Минобороны Британии, утечка информации из бундесвера, конечно, досадна, но существенного и серьезного значения не имеет.

Военный эксперт Алексей Леонков назвал немецкие Taurus хитроумным оружием, способным обойти российскую систему противовоздушной обороны. По его мнению, первой ареной для их применения станет зона военной операции на Украине. При этом Леонков добавил, что ВСУ могут научиться использовать ракеты в качестве дронов самолетного типа.