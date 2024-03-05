Британия призвала ФРГ передать Киеву Taurus, несмотря на утечку Guardian: Лондон продолжит добиваться отправки ракет Taurus на Украину

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Ракета Taurus

Вместо того, чтобы публично раскритиковать Германию за утечку секретной информации из «Люфтваффе», Великобритания усилила давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца с требованием передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на представителя британских властей.

После опубликования записи разговора немецких офицеров Шольц заявил, что не предоставит Киеву ракеты, которые могут нанести удар по стратегически важному для Москвы Крымскому мосту, поскольку Россия попытается воспользоваться утечкой. В Лондоне в ответ усилили нажим на Берлин, чтобы поставки Taurus все-таки состоялись. Отмечается, что дальность немецких крылатых ракет вдвое больше, чем у англо-французской системы вооружений Storm Shadow / Scalp, уже переданной Киеву.

Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое, — приводит издание слова представителя британского правительства.

Как заявили инсайдеры из Минобороны Британии, утечка информации из бундесвера, конечно, досадна, но существенного и серьезного значения не имеет. Лондон еще на минувшей неделе признал присутствие на Украине немногочисленного британского контингента, хотя не уточнил, какие задачи он выполняет в зоне СВО из опасений, что любое потенциальное боевое вмешательство может быть расценено Москвой как эскалация.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели бы получить крылатые ракеты Taurus, чтобы использовать их против мирного населения в рамках тактики гибридной войны с российскими властями. По его словам, это связано с тактикой, которую избрал Киев, ставящий целью подрыв доверия россиян к власти.