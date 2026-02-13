Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 15:24

Стало известно, почему неформальная встреча лидеров ЕС оказалась провальной

Политолог Рар: многие лидеры ЕС боятся потерять суверенитет своих стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ряд лидеров стран Евросоюза опасаются утраты суверенитета своих государств, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, многие из них предпочли не являться на неформальный завтрак, решив наблюдать за событиями со стороны.

Насколько я понимаю, внутри Евросоюза отсутствует консенсус по поводу создания новых механизмов правления объединением. Германия настаивает на том, чтобы стратегические решения впредь принимались бы большинством голосов, а многие другие члены ЕС боятся, что таким образом они полностью утратят свой суверенитет. Поэтому многие отсутствовали на закрытой встрече, а некоторые решили подождать, как сложится ситуация в мире. По-прежнему большинство стран считает, что судьбоносные шаги внутри Евросоюза должны приниматься единогласно и единодушно, — сказал Рар.

Ранее сообщалось, что неофициальный завтрак лидеров ЕС, на котором отсутствовали представители восьми стран, обернулся провалом. Двое из трех организаторов задержались, а продуктивного обсуждения не вышло. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, предложившая организовать встречу, появилась в самый последний момент.

Европа
Евросоюз
Германия
политологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
