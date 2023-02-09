Стало известно, передаст ли Евросоюз истребители Украине ТАСС: Евросоюз не передаст истребители Украине

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Никаких практических решений по передаче истребителей Киеву на саммите Евросоюза принято не будет, сообщил ТАСС дипломатический источник одной из европейских стран. По его словам, встреча представителей ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским носит исключительно мотивационный характер.

Практических решений по самолетам на саммите не будет. Зеленский прибывает для предварительного мотивационного разговора, — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что все вопросы по передаче военной авиации Украине будут обсуждаться на встрече министров обороны НАТО.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра сообщил, что дал предварительное согласие на поставку истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить в том числе и авиацию. Возможность отправки реактивных истребителей на Украину также рассматривает ряд других европейских стран, считающих передачу авиации ВСУ естественным и логичным шагом после поставок танков. При этом власти США и Германии отказались от поставок истребителей на Украину, несмотря на то, что именно они утвердили передачу танков.