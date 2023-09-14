Стало известно, откуда ВСУ возьмут пополнение для контрнаступления РИА Новости: ВСУ могут пополниться женщинами, беженцами и ограниченно годными

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ за три месяца контрнаступления не добились успехов и понесли большие потери, поэтому им необходимо пополнить свои ряды, сообщает РИА Новости. По данным агентства, в украинские войска могут призвать женщин, лиц, которые ранее считались ограниченно годными к прохождению военной службы, а также беженцев.

Агентство напомнило, что 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз о негодности военнообязанных, которые проводились после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, были изменены критерии пригодности к службе. Теперь мобилизовать могут граждан с клинически вылеченным туберкулезом, вирусным гепатитом, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы с незначительными нарушениями функций и легкими психическими расстройствами разной этиологии.

РИА Новости также указало на то, что с 1 октября все работницы медицинской сферы должны встать на воинский учет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти восполняют ряды Вооруженных сил Украины за счет непрекращающейся насильственной мобилизации. При этом он подчеркнул, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тысячи солдат.