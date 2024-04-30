Стало известно об уничтожении опорного пункта ВСУ на берегу Днепра На Херсонском направлении расчет миномета «Поднос» уничтожил опорный пункт ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военные ликвидировали опорный пункт ВСУ, расположенный на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Уточняется, что удар был нанесен силами расчета 82-миллиметрового миномета «Поднос».

На Херсонском направлении расчеты кочующих минометов морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» поразили опорный пункт на правом берегу Днепра, — говорится в сообщении.

Ранее ВС России уничтожили технику и боеприпасы ВСУ на Донецком направлении. По информации Минобороны РФ, цели были обнаружены при помощи разведки БПЛА, все они были успешно поражены.

До этого экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Военно-воздушных сил России сорвали ротацию подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в МО РФ. По данным ведомства, они ударили по противнику неуправляемыми авиационными ракетами.

Также стало известно об эвакуации первого танка ВСУ M1 Abrams американского производства из зоны боевых действий. Сообщается, что бронемашина была подбита на Авдеевском направлении. Танк доставят Москву, где его представят в парке «Патриот».