Первый танк M1 Abrams эвакуировали из зоны СВО Военнослужащие ЦВО эвакуировали первый разбитый в зоне СВО танк Abrams

Военнослужащие Центрального военного округа эвакуировали первый танк ВСУ M1 Abrams американского производства, бронемашина была разбита в зоне СВО на Авдеевском направлении, передает ТАСС. Как пояснили в Минобороны РФ, трофейный Abrams будет представлен в парке «Патриот» на Поклонной горе в ближайшее время.

Уничтоженный американский танк был оперативно вывезен в Москву, где в ближайшее время будет представлен для демонстрации жителям и гостям города в парке «Патриот» на Поклонной горе, — говорится в сообщении.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США сообщало, что за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли пять американских танков Abrams в зоне специальной военной операции. По данным австрийского полковника Маркуса Рейснера, еще три боевые машины, которые Пентагон отправил Киеву прошлой осенью, получили средние повреждения.