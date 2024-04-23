Появились кадры эвакуации захваченного ВС РФ трофейного танка Leopard Минобороны России показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министерство обороны России распространило видео эвакуации захваченного российскими бойцами на Авдеевском направлении немецкого танка Leopard. Как передает РИА Новости, транспортировка трофея проходила в два этапа. Сперва специалисты провели инженерную разведку района, а затем военнослужащие вывезли боевую машину с передовой.

В российском военном ведомстве отметили, что Leopard доставлен в ремонтное подразделение группировки войск «Центр». В течение короткого времени на нем заменят гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки. После этого будет принято решение по его дальнейшей транспортировке.

Ранее в Сети появились кадры ремонта трофейного танка. Российские специалисты также изучают его «начинку». На бронемашине отсутствует гусеница, а на корпусе и башне виднеются следы боя. Танк оборудован дополнительной защитой от дронов, закрепленной по бокам — во время боестолкновений она получила повреждения.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил отправить трофейный танк в подмосковный парк «Патриот» на всеобщее обозрение. Также, по его словам, Leopard 2 хорошо бы смотрелся напротив посольства ФРГ в РФ.