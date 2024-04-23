Стало известно, где в России могут выставить трофейный Leopard 2 Депутат Журавлев: трофейный Leopard 2 нужно выставить в парке «Патриот»

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Трофейный немецкий танк Leopard 2, подбитый российскими войсками в зоне СВО, стоит отправить в подмосковный парк «Патриот» на всеобщее обозрение, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам депутата, западная техника, а также иностранные наемники, действующие в рядах ВСУ, будут уничтожены. Он подчеркнул, что Leopard 2 хорошо бы смотрелся напротив посольства ФРГ в РФ.

Я бы выставил трофейный Leopard 2 у немецкого посольства, чтобы люди, которые идут туда на работу, видели, как отплатила нам Германия за свое объединение, поставляя технику, из которой убивают россиян. Но и установка в парке «Патриот» — тоже неплохой вариант, особенно если танк найдет себе место среди других трофейных, можно скоро будет составить неплохую коллекцию, — добавил Журавлев.

Ранее бойцы Западной группировки войск, которые уничтожили танки Leopard 2 на Купянском направлении, получили денежные сертификаты. В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что поощрение получили артиллеристы и двое военнослужащих подразделений специального назначения. Один из награжденных отметил, что подбил западную технику первым выстрелом.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США сообщало, что за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли пять американских танков Abrams в зоне специальной военной операции. По данным австрийского полковника Маркуса Рейснера, еще три боевые машины, которые Пентагон отправил Киеву прошлой осенью, получили средние повреждения.