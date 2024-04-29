Штурмовики Су-25 помешали ротации украинских подразделений МО РФ: экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

Фото: МО РФ

Экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Военно-воздушных сил России сорвали ротацию подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, они ударили по противнику неуправляемыми авиационными ракетами.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам, — говорится в публикации.

Уточняется, что после удара авиационными средствами поражения российские летчики совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Экипажам Су-25 удалось поразить все цели, была ликвидирована специальная техника и живая сила противника.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры атаки российской авиации на Часов Яр. Он отметил, что штурмовики Су-25 отработали по позициям в городе, поддерживая наступление пехоты и десантников.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила о поражении штурмовиками Су-25 опорного пункта украинских войск в рамках поддержки российской группировки войск «Юг». Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами.