Су-25 поддержали группировку «Юг», уничтожив «опорник» ВСУ Минобороны РФ: Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ для поддержки группировки «Юг»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Штурмовики Су-25 успешно поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках поддержки российской группировки войск «Юг», передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки «Юг» в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи экипажи штурмовиков совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все намеченные цели были успешно поражены, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал, как военнослужащие Воздушно-космических сил России атаковали расположения украинских войск на Донецком направлении. Пилоты штурмовиков Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике и личному составу подразделений противника, подчеркнул он.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский военный самолет Су-25, а также свыше 200 дронов ВСУ за сутки, передали в МО РФ. В зоне военной операции было уничтожено не менее пяти авиационных бомб Hammer французского производства, констатировала пресс-служба ведомства.