ВСУ потеряли технику и боеприпасы под Донецком Минобороны: ВС России уничтожили боеприпасы и технику ВСУ под Донецком

Фото: МО Украины

Южная группировка российских войск на Донецком направлении ликвидировала боеприпасы и технику Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Кроме того, воздушная разведка обнаружила расчет БПЛА ВСУ, все цели были успешно поражены.

Операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ на Донецком направлении СВО, — уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовые подразделения мотострелков 5-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» захватывают позиции Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Их выдвижение к линии фронта начинается после тщательной артподготовки, уточнило ведомство.

Как заявил командир штурмового полка с позывным Саваль, его подразделения успешно выполняют поставленные задачи из-за нестандартного подхода при их планировании в ходе выполнения. Офицер добавил, что ВСУ нередко ошибочно наносят удары из артиллерии по собственным позициям.

Накануне экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Военно-воздушных сил России сорвали ротацию подразделений украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в МО РФ. По данным ведомства, они ударили по противнику неуправляемыми авиационными ракетами.