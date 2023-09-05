Стало известно о потерях среди обученных в Германии бойцов ВСУ The Times: обученная в Германии 47-я бригада ВСУ несет большие потери

Подразделения 47-й бригады Вооруженных сил Украины, прошедшие обучение на территории Германии, несут большие потери, сообщает британское издание The Times. По его данным, именно эта бригада возглавила ударные силы ВСУ на южном фронте. Однако западная техника и обучение не дали украинским солдатам преимущества. Предполагается, что они потерпели поражение из-за отсутствия поддержки с воздуха и оборудования для разминирования полей.

Едва 47-я бригада в начале июня возглавила главный удар на южном фронте, как понесла тяжелые потери, — говорится в статье.

Аналитики отмечают, что значительная часть бронетехники 47-й бригады, в том числе танки Leopard и БМП Bradley, останавливалась на российских минных полях, где попадала под артиллерийский обстрел. Украинские медики утверждают, что потери среди военных на южном направлении исчисляются четырехзначными цифрами.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины попали в огневой мешок в селе Работино. По его словам, украинцы несут большие потери из-за регулярных обстрелов со стороны российской артиллерии.