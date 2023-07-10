Стало известно о состоянии здоровья Ассанжа Супруга находящегося в британской тюрьме Ассанжа сообщила об ухудшении его здоровья

Фото: Loredana Sangiuliano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Здоровье основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который более четырех лет находится в тюрьме в Лондоне, ухудшается, рассказала его супруга Стелла Морис-Ассанж. По ее словам, которые приводит ТАСС, в октябре 2022-го ее муж пережил небольшой инсульт и в настоящее время принимает лепкарства.

Его здоровье неуклонно ухудшается. Это происходит, если находишься в заключении, особенно если это продолжается долго. <...> Я крайне обеспокоена тем, что что-то может случиться, — сказала Морис-Ассанж.

Она отметила, что основатель WikiLeaks в течение семи лет находился в квартире площадью 110 квадратных метров в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году он был помещен под стражу и в настоящее время находится в тюрьме Белмарш с повышенными мерами безопасности.

Женщина также отметила, что представители Ассанжа взаимодействуют с ООН по его делу. Она призвала выступать с требованиями его освобождения, дабы «продемонстрировать еще большую поддержку Джулиана».

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В апреле 2019-го Эквадор лишил основателя WikiLeaks права на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией.

В апреле 2022 года Вестминстерский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Журналист неоднократно подавал апелляции на это решение, однако они были отклонены.

В США Ассанжу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений мужчине грозит 175 лет тюремного заключения.