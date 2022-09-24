Стало известно о применении против военных объектов Украины Ту-214Р РИА Новости: Россия применила для вскрытия военных объектов Украины разведчик Ту-214Р

Российская армия использовала самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия военных объектов Украины. Его опробовали в ходе спецоперации после ремонта, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта. Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие, — рассказал собеседник агентства.

Российская армия имеет на вооружении два самолета-разведчика Ту-214Р, их создали в Казани. На борту самолета имеются несколько радиолокационных станций, системы радиотехнической и радиоэлектронной разведки. Электронно-оптическая система высокого разрешения, которой также оснащен Ту-214Р, в том числе позволяет получать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах.

Ранее стало известно, что в России создана мощнейшая в мире система вооружений, говорил в апреле президент страны Владимир Путин. Причём на разработку этого уникального оружия, подчеркнул российский лидер, ушло всего семь лет. По словам главы государства, одна из новейших систем вооружения была создана достаточно молодой командой.