Стало известно о новом многомиллиардном транше для Украины от Германии Bloomberg: власти ФРГ выделят дополнительные €12 млрд помощи Украине

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Власти Германии планируют выделить дополнительные €12 млрд в качестве финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, этот план может быть одобрен уже 29 марта бюджетным комитетом Бундестага. Источник уточнил, что средства будут выделены на военное оснащение армии и пополнение запасов необходимого ВСУ оборудования.

По словам собеседников Bloomberg, при необходимости власти Германии в ближайшие годы выделят Украине еще €8,8 млрд. Помимо помощи Украине, комитет Бундестага планирует утвердить закупку 10 самоходных скорострельных гаубиц для пополнения немецких запасов, ранее отправленных в Украину.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что руководство Евросоюза выделит второй транш макрофинансовой помощи Украине на €1,5 млрд. По его словам, деньги будут переведены уже на следующей неделе. Он выразил надежду на то, что средства помогут Украине удовлетворить все необходимые потребности.