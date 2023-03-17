Украина вновь получит многомиллионные суммы от Евросоюза ЕК: Евросоюз выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд

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Руководство Евросоюза выделит второй транш макрофинансовой помощи Украине на €1,5 млрд, заявил в Twitter заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, деньги будут переведены уже на следующей неделе. Он выразил надежду на то, что средства помогут Украине удовлетворить все необходимые потребности.

Мы рассчитываем перевести Украине второй транш по нашей расширенной программе макрофинансовой помощи в €1,5 млрд на следующей неделе, чтобы помочь этой стране удовлетворить ее насущные потребности, — написал замглавы ЕК.

Он подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать Украину ровно столько, сколько потребуется.

Ранее во Всемирном банке заявили о выделении Украине $2,5 млрд. В организации рассказали, что деньги будут оформлены в виде грантовой помощи. Все средства были предоставлены Агентством США по международному развитию.

В декабре 2022 года сообщалось, что Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине в размере $610 млн. Они должны пойти на неотложные потребности страны. При этом новый пакет финансовой помощи Киеву дополнил предыдущие пакеты. Например, в июне прошлого года Всемирный банк выделил Украине $1,49 млрд, а в августе США перечислили Киеву еще $4,5 млрд.